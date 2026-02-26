Hacettepe’de öğrenciye 1 yıl uzaklaştırma

BirGün/Ankara

19 Mart sürecinde yapılan eylemler sonrası, yüzden fazla öğrenciye açılan binden fazla soruşturmayla gündem olan Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi’nde tartışma yaratacak bir karara imza atıldı.

Açılan soruşturma sonucunda bir öğrenciye bir sene okuldan uzaklaştırma cezası verildi.

Sol Genç’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemiz hukuksal olarak suç işlemeye devam ediyor. Bugün arkadaşlarımızın eline ulaşan kağıtlarda okuldan 1 sene olacak şekilde bugünden itibaren uzaklaştırıldılar.

Eli palalı, maskeli çeteleri okula alan ve onlara hiçbir yaptırım uygulamayan AKP-MHP iktidarının kampüs bekçisi kayyum rektör, daha önce de benzeri şekilde arkadaşlarımızı alelacele şekilde yurttan atmıştı. Daha sonrasında ise gerek politik gerek hukuksal mücadelemizle barınma hakkımızı geri kazanmıştık. Şimdi de açıkça duyuruyoruz tüm haklarımızı geri alana dek mücadelemiz sürecek ve arkadaşlarımızın yanındayız. Tüm sıra arkadaşlarımızı omuz omuza durmaya davet ediyoruz.”

SOL PARTİ: BASKILARLA GENÇLİĞİ SUSTURAMAZSINIZ

SOL Parti'den yapılan açıklamada ise, "19 Mart'ta demokrasiye, geleceklerine ve memlekete sahip çıkmak için haklarını arayan Hacettepe öğrencilerinin eğitim hakkı ellerinden alınmak isteniyor. Art arda açılan soruşturmalarda 4 yıla varan uzaklaştırma cezaları istenen öğrencilerle omuz omuzayız. Baskılarla gençliği susturamazsınız, gençliğin dayanışması ve mücadelesi memleketi karanlığa hapsetmek isteyenlerden büyüktür" denildi.