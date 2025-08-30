Hacettepe’de yurda %93 zam

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’ndeki yurtlar ve öğrenci evlerine yüzde 29 ile yüzde 93 aralığında değişen oranlarda zam yapıldı. Beytepe Kampüsü’ndeki yurtlarda 4 kişilik oda fiyatları yapılan yüzde 29 oranındaki zam ile 2 bin 90 TL’ye yükseldi. 4 kişilik odaların fiyatları 2024’te aylık bin 625 TL idi. Beytepe öğrenci evlerinde 2024 yılında 4 bin 760 TL ile 5 bin 630 TL arasında değişen 2 kişilik odaların fiyatları ise yapılan yüzde 34’lük zam oranıyla 6 bin 370 TL ile 7 bin 540 TL arasında değişen fiyatlara çıktı.

Beytepe Kampüsü’ndeki öğrenci evlerine yapılan zam, tek kişilik odalarda yüzde 93’e ulaştı. Geçen yıl aylık 9 bin 850 TL olan tek kişilik oda fiyatları yapılan yüzde 93’lük zammın ardından 19 bin TL oldu.

Öğrenciler zamlara tepkili. İsmini vermek istemeyen bir öğrenci, "Öğrenci evleri, Beytepe yurtları ve asistan evleri. Bu yıl öğrenci evlerine ve Beytepe yurtlarına yüzde 29 ve yüzde 34 oranlarında zam yapılırken asistan evlerine yüzde 93 oranında zam yapıldı. 19 bin olarak açıklandı. Asistan evlerinin adı yanıltıcı olabilir. Bu evlerde büyük çoğunlukla öğrenciler kalıyor. Şahsen ben hiç asistana rastlamadım kaldığım süre boyunca. Odalar tek kişilik olduğu için talebin fazla olduğunu, bu yüzden bu kadar zam yaptıklarını düşünüyorum. Ancak burası bir okul ve burada öğrenciler kalıyor. Ticarethane mantığıyla arz talep hesabı yapılarak böyle fahiş bir artış yapılmasını son derece adaletsizce buluyorum" diye konuştu. İsmini vermek istemeyen bir diğer öğrenci ise "Asistan evlerinde kalan öğrenciler olarak yüzde 93 gibi uçuk bir zamla karşı karşıyız" derken TÜFE’nin yüzde 43 olduğuna dikkat çekti. Fahiş zamlar öğrenciler için barınmada belirsizlik yarattı. Üniversitenin artık kendilerini müşteri olarak gördüğünü söyleyen öğrenciler artan fiyatlara tepkili: "Okul yönetiminin bizi umursamadığını asistan evlerinde kalabilenlerden sadece kazanacağı parayı gözettiğini bir kez daha anladık. Zaten halihazırda ucuz olmayan yurt fiyatlarını iki katına çıkarmasından çok açık bir şekilde görebiliyoruz."