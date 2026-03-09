Hacettepeli öğrenciler, 19 Mart soruşturmalarına karşı bir arada: "Baskılarla gitmeyiz"

Etki Can Bolatcan

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri 19 Mart'ın ardından artan soruşturmalara ve 3 yıla varan uzaklaştırma cezalarına karşı DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü'nde buluştu.

Basın açıklamasında söz alan Eğitim Sen Ankara 5 No'lu Şube Başkanı Eylem Ergüvan "Hacettepe Üniversitesi rektörlüğü, aklıyla, vicdanıyla; geleceğine, umutlarına ve ülkesine sahip çıkan öğrencilerin yanında olmak yerine neden onları okullarından uzaklaştırma yolunu tercih ediyor? Kayyumlar şunu gözden kaçırıyorlar bizim öğrencilerimiz bayrağı Beyazıt’ta şehit düşenlerden devraldılar ve emin olun ki bizler onların yalnız yürümesine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri adına konuşan Sevde Gönülkırmaz, “Bugün Hacettepe Üniversitesi öğrencileri olarak buradayız. Çünkü kayyum Rektör Cahit Güran’ın bizlere yönelttiği gayrimeşru soruşturmaları ve uzaklaştırma cezalarını kabul etmiyoruz. Aramızda cezaları kendisine bile tebliğ edilmeden, dersine girince uzaklaştırıldığını öğrenen arkadaşlarımız var. Rektörlük bizi kampüslerden silebileceğini sanıyorsa yanılıyor: Buradayız, okulumuzu terk etmiyoruz” dedi.

“ALİ İSMAİL’İ ANDIĞIMIZ İÇİN CEZALANDIRILDIK”

Soruşturmalarda isnat edilen “suçları” sıralayan Gönülkırmaz, “Gezi’de katledilen arkadaşımız Ali İsmail Korkmaz’ın anısını yaşattık diye cezalandırıldık. Şiddete uğrayan arkadaşlarımızı savunduk diye cezalandırıldık. Gazeteciler İrfan Değirmenci ve Birkan Bulut kampüse alınmayınca forum yaptık diye cezalandırıldık. Şarkı söyledik, slogan attık, halay çektik diye cezalandırıldık. Yüzlerce öğrenciye onlarca soruşturma açarak bizleri sindiremezsiniz” şeklinde konuştu.

Soruşturmalarla ve cezalarla Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin sindirilemeyeceğini belirten Sevde Gönülkırmaz, sözlerini şöyle bitirdi: