Hacettepeli öğrenciler İsmail Arı için yürüdü

Etki Can BOLATCAN

Beytepe Kampüsü'nde bir araya gelen Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı için Edebiyat Fakültesi'nden Yemekhane Meydanına yürüdü.

Öğrenciler, yürüyüş esnasında İsmail Arı'nın Hacettepeli öğrenciler için yaptığı haberleri döviz olarak taşıdı.

Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Halk üzerinde çelişkisi derinleşen iktidar aynı şekilde tüm medya ve yayın organlarına dair baskısında da el arttırmıştır. İktidar süresi boyunca gazetecileri tutuklayan, medyayı ele geçirip yandaşlaştıran AKP iktidarı, muhalif kanallara RTÜK aparatıyla sansür, yayın yasağı, TELE 1 gibi muhalif kanallara kayyum atayarak ve gazeteci Merdan Yanardağ gibi gazetecleri tutuklayarak halkın haber edinme hakkını elinden çalmıştır. Aynı zamanda Etkin Haber Ajansı'na dair yapılan operasyonlarla basın emekçilerinin tutuklanması , BirGün gazetesi gibi gazetelere verilen cezalar, sosyal medya üzerinden getirilen erişim engelleri ve çokça böyle şey iktidarın muhalif seslerden ne kadar korktuğunu gösteriyor."

"İSMAİL ARI'YLA GURUR DUYUYORUZ"

İsmail Arı'nın her zaman halkın sesi olduğuna dikkati çeken öğrenciler, "Yine geçtiğimiz hafta kamudaki yolsuzluk ve usulsüzlüklere ilişkin haberleriyle tanınan BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı da 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklandı. Kendisini her zaman halkın sesi olmasından tanımaktayız. Başımıza gelen her sıkıntıda, Hacettepe kayyumunun aldığı her yandaş kararda bizlerle dayanışan İsmail Arı'yı çok iyi tanıyoruz. Saltanatın boyundurluğunda susup hüküm sürmek yerine halkın sofrasında dert ortağı olan İsmal Arı gibi bir gazeteciyle gurur duyuyoruz" dedi.

Hakan Tosun, Merdan Yanardağ, Alican Uludağ ve geçtiğimiz günlerde ev hapsi cezası kaldırılan Furkan Karabay'a destek açıklamalarında bulunan Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, "Bugün de bizler bu sesi Hacettepe’den yükseltiyor ve biliyoruz ki saray rejiminin saldırıları aşacak güç de buradadır. Gerçeğin sesini susturamayacaksınız. İsmail Arı yalnız değildir. Sendikacılığı savunduğu için tutuklanan BİRTEK-SEN başkanı Mehmet Türkmen yalnız değildir" şeklinde konuştu.

"YARGI, GAZETECİLERE YÖNELİK SİLAH OLARAK KULLANILAMAZ"

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin yaptığı açıklamada, "BirGün Yayın Koordinatörü Berkant Gültekin’in de ifade ettiği gibi; gazetecileri susturmak için kanunların art niyetli ve zorlama yorumlarla araçsallaştırılıyor. Özellikle ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamalarının gazeteciliğe yönelen başlıca tehditler olduğunu görüyoruz. Bu suçlamalar basın özgürlüğünü de halkın haber alma hakkını da hedef alan birer silah olarak kullanılamaz" denildi.

Açıklamada söz alan Hacettepe Üniversitesi mezunu gazeteci İbrahim Türk, "Gazetecilerin görevi birilerinin gizlediği şeyleri ortaya çıkarmaktır, halkın haber alma hakkını sağlamaktır. Bunlar suç değildir, gazetecilik suç değildir. Bir çok gazeteci şu anda cezaevinde fakat biz buradayız, pek çok iletişim öğrencisi burada. Bir arada kazanacağız, İsmail Arı yalnız değildir" şeklinde konuştu.