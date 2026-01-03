Hacettepeli öğrencilerden tepki: “Yurtlarda koşullar rezalet"

Etki Can BOLATCAN

Hacettepe Üniversitesi yurtlarında teknik ihmaller, hijyen-sağlık problemleri ve zamlar nedeniyle yaşanan sorunlar artıyor. Yurtlarda karşılaştıkları sorunları ve üniversite yönetiminin atmadığı adımları BirGün’e anlatan Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, “Uyarıları dinleyen yok, sıcak su yok, muhatabımız yok” şeklinde konuştu.

Öğrenciler, geçtiğimiz dönem "kazan dairesi tadilatı" gerekçe gösterilerek yurtlardan çıkarılmak istendiklerini ancak toplanan dilekçelerle bu uygulamaya engel olunduğunu belirtti.

Aradan geçen 7 aya rağmen aynı sorunların devam ettiği ifade edilirken Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından tesisatın çökeceği ve sistemin kaynak tutmayacağı yönündeki iki yıllık teknik uyarılarının rektörlük tarafından dikkate alınmadığı iddia edildi.

ZAM VAR, İMKÂN YOK

Bu yıl öğrenci yurtlarına yüzde 29, öğrenci evlerine ise yüzde 34 oranında zam yapılan Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenciler, yurtlarda sunulduğu iddia edilen hiçbir imkândan yararlanamadıklarını belirtti. Her yıl artan zamlara rağmen hizmetlerin kötüleştiğinden şikâyet eden öğrenciler, “Çamaşırhaneler kullanılamaz halde, tuvalet ve banyolar hijyenik değil. Çok soğuk kış aylarında su, sıcak su ve kalorifer sorunları ise süreklilik kazanmış durumda. Yurtlarda rezalet koşullarda yaşamaya çalışıyoruz. En temel talebi insanca yaşamak olan öğrenciler ise haklarını savundukları için soruşturmalarla ve baskılarla susturulmaya çalışılıyor” dedi.

“YURTLARA YENİ ÖĞRENCİ ALINMAMA UYARISI YOK SAYILDI”

Ekim ayında gerçekleştirilen senato toplantısında BOTAŞ tarafından “Kusurlu hizmet verileceği, bu nedenle öğrencilerden tam yurt ücreti alınmaması, geçici bir süre öğrencilerin yeni yapılan yurtlara yerleştirilmesi ve mevcut yurtlara yeni öğrenci alınmaması” yönünde yapılan açık uyarılara rağmen rektörlüğün bu uyarıları yok saydığını söyleyen öğrenciler, “KYK yurdunda sıcak su olmadığı için soğuk suyla duş almak zorunda kalan ve bu nedenle kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kasım Bulgan’ı unutmuyoruz. Bir arkadaşımızı daha bu ihmalkâr ve katil düzene teslim etmeyeceğiz. Barınma hakkımızdan vazgeçmiyoruz ve sesimizi bulunduğumuz her alanda yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.