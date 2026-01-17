Hacı Ali Özel Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararlara göre, Personel Genel Müdürlüğü görevini yürüten Hacı Ali Özel, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

UZUN YILLAR BÜROKRASİDE GÖREV YAPTI

1969 yılında Konya’nın Yunak ilçesinde doğan Hacı Ali Özel, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu.

Kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapan Özel, kariyerine Devlet Personel Başkanlığı’nda başladı.

Özel, kariyeri boyunca Eti Bakır A.Ş., Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi ve Başbakanlık gibi kurumlarda üst düzey görevler üstlendi; 2017–2018 yıllarında ise Cumhurbaşkanlığı’nda müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı.

Akademik çalışmaları da bulunan Özel’in kamu yönetimi, memur yargılamaları ve Avrupa Birliği kriterlerine ilişkin çeşitli araştırmaları bulunuyor.

Atama kararıyla birlikte Özel, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine resmen başlamış oldu.