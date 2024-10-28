Hacı Bayram ‘torpil’ üniversitesi

Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) tüm engelleme çalışmaları ve mahkemelerin iptal kararlarına rağmen üniversitelerden şarta özel akademik ilanlar verilmeye devam ediliyor. Özellikle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin neredeyse her ilan döneminde yayımladığı akademik ilanlara yalnızca tek kişi başvurabiliyor.

Önceki yıllarda verilen özel ilanlarda, “Güney-Doğu Türk lehçeleri bölümü için “Modern Özbek şiirinde dil-üslup çalışması olmak”, gazetecilik bölümü için “Risk haberciliği çalışması bulunan”, İslam Tarihi ve sanatları bölümü için “İslam Tarihi alanında doçent unvanı almış olmak, Hz. Ömer dönemi imar, yargı ve yönetim konularında çalışmaları olmak”, adalet yönetimi bölümü için de “Mekânsal ekonometri ile ilgili doktora yapmış olmak, çok değişkenli istatistiksel analiz konusunda çalışmaları olmak” şartları aranmıştı.

Mayıs 2023’te gerçekleşen seçimler öncesinde verilen kadro ilanında da yine özel şartlar yer aldı.

TEZ BAŞLIĞI YAZILDI

Son olarak da geçen hafta yayımlanan akademik ilanlarda, yine direkt çalışma başlıklarıyla ilan verdi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’ne alınacak olan doktor öğretim üyesi için de “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmış olmak; iş ve aile yaşamı uyumu ve kadın istihdamı konularında çalışmaları bulunmak” şartı arandı. Şartı karşılayan kişi Nursel Karaman’ın, “Refah rejimleri sınıflandırmaları ekseninde Türkiye’de iş-aile yaşamı uyumlaştırma politikaları ve kadın istihdamı” başlıklı yüksek lisans tezi bulunuyor.