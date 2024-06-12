Hacı Sabancı'dan, kendisine açılan 'babalık davası' hakkında açıklama

Hacı Sabancı, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada kendisine babalık davası açan F.D.'nin iddiasını yalanladı. Açıklamada söz konusu iddiaların iftira olduğu öne sürüldü.

Hacı Sabancı, hakkında açılan babalık davasına, avukatının yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından yayınlayarak yanıt verdi.

Hacı Sabancı ile 2010 yılında bir sosyal medya platformundan tanıştığını ve bir erkek çocuğu olduğunu iddia eden F.D, Sabancı'ya babalık davası açtı.

Ömer ve Arzu Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Sabancı ile evlenmişti. Bu evliliğinden Arzu Alara isminde bir kızı olan Hacı Sabancı'ya F.D. tarafından babalık davası açıldı. 2010'da Facebook üzerinden tanıştığı Hacı Sabancı ile yıllara yayılan ilişki yaşadığını ileri süren F.D. 2 Şubat 2021 tarihinde bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğini açıkladı.

DOSYADAKİ İDDİALAR

Dava dosyasında Hacı Sabancı ve F.D’nin 2013 yılında Los Angeles’ta yer alan Encore isimli otelde arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptıkları da kaydedildi. Bu tatilin ardından 2015 yılına kadar görüşülmediği belirtilirken 2017-2019 yıllar arasında birçok görüşme gerçekleştirdikleri ve sık sık Sumahan adlı otelde bir araya geldikleri ifade edildi. Hacı Sabancı’nın F.D’yi 2018 yılında jest yapmak adına Santorini Adası’na tatile gönderdiği ve uçuş ve otel biletlerini de ödediği ileri sürüldü.

Dava dosyasındaki ifadelere göre F.D ile Hacı Sabancı’nın arası 2019 yılında bozuldu. Bunun ardından 37 yaşında olan F.D, S.K isimli kişiyle evlenerek Belçika’ya yerleşti. Bu evlilik de 12 Şubat 2020 tarihinde son buldu.

Yine dava dosyasında yer alan iddialara göre boşanma sırasında F.D.'nin avukatının vekalet ücretini Hacı Sabancı karşıladı. F. D., mahkemeden bebeğinin daha fazla mağdur edilmemesi bakımından ivedi şekilde yargılama yapılmasını, çocukla davalı baba arasındaki soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespiti, davalının babalığına karar verilmesi ve akabinde nüfus kaydına geçirilmesini talep etti.

HACI SABANCI İDDİAYI YALANLADI

Hacı Sabancı, hakkındaki iddialara avukatı aracılığı ile cevap verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sabancı, avukatının açıklamasını yayınladı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli Kamuoyu, Müvekkilim sayın Hacı Sabancı, Uzay isimli bir çocuğun babası olduğu iddiası ve iftirasıyla karşı karşıyadır. Şüphesiz bu tür asılsız iddialar ve iftiralar toplumumuzda tanınmış ve ülkemiz değerleriyle bütünleşmiş aileler ve fertler için ne ilktir ne de son olacaktır.

İftiraların amacının ne olduğunu biliyoruz ve buna karşı sessiz kalmayacağız.

Müvekkilimin eşi ve kızıyla mutlu aile birliğine ve şahsına yönelik bu iftiralara karşı her türlü yasal yollara başvuracak ve sürecin en yakından takipçisi olacağız. Müvekkilim Hacı Sabancı’nın gerçeklerin ortaya çıkacağına ve adaletin yerini bulacağına inancı tamdır."