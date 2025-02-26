Hacı Sabancı'nın babalık davasında karar
Hacı Sabancı'ya açılan babalık davasında karar açıklandı. F.D., 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Sabancı olduğunu iddia etmişti. Yapılan DNA testi, babalığı %99,99 doğruladı. İstanbul 16. Aile Mahkemesi, davayı kabul ederek, çocuğun Hacı Sabancı’nın oğlu olduğunu tescilledi.
Hacı Sabancı, açılan babalık davasında mahkeme karar verdi.
Hacı Sabancı ile 2010 yılında bir sosyal medya platformundan tanıştığını ve bir erkek çocuğu olduğunu iddia eden F.D, Sabancı'ya babalık davası açmıştı.
Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA incelemesi, iddiayı doğruladı. Mahkeme, DNA testi sonucunda çocuğun Sabancı’nın oğlu olduğunu kesinleştirdi ve davayı kabul etti.
DNA TESTİ BABALIĞI YÜZDE 99.99 DOĞRULADI
Babalık davası kapsamında yapılan DNA testi, çocuğun Hacı Sabancı’nın oğlu olduğunu yüzde 99.99 oranında doğruladı. 25 Şubat’ta İstanbul 16. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada, F.D. DNA raporunu sunarak davanın kabulünü talep etti.
DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ
Oda TV'nin haberine göre, Hacı Sabancı’nın avukatı DNA raporunun güvenilir olmadığını öne sürerek, "Rapor denetime elverişli olmamakla birlikte sonuca nasıl varıldığı belli değildir. Rapordaki yüzde 99,9 eşleşme oranı yeterli değildir" sözleriyle davanın reddini talep etti.
MAHKEMEDEN KARAR
İstanbul 16. Aile Mahkemesi, tarafların savunmalarını dinledikten sonra babalık davasının kabulüne karar verdi. Mahkeme, Hacı Sabancı’nın küçük Uzay’ın babası olduğunu resmi olarak tescilledi.
Ömer ve Arzu Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı, 10 Ekim 2021’de yılında Nazlı Sabancı ile evlenmişti. Bu evliliğinden Arzu Alara isminde bir kızı olmuştu.
DOSYADAKİ İDDİALAR
Dava dosyasında Hacı Sabancı ve F.D’nin 2013 yılında Los Angeles’ta yer alan Encore isimli otelde arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptıkları da kaydedildi. Bu tatilin ardından 2015 yılına kadar görüşülmediği belirtilirken 2017-2019 yıllar arasında birçok görüşme gerçekleştirdikleri ve sık sık Sumahan adlı otelde bir araya geldikleri ifade edildi. Hacı Sabancı’nın F.D’yi 2018 yılında jest yapmak adına Santorini Adası’na tatile gönderdiği ve uçuş ve otel biletlerini de ödediği ileri sürüldü.
Dava dosyasındaki ifadelere göre F.D ile Hacı Sabancı’nın arası 2019 yılında bozuldu. Bunun ardından 37 yaşında olan F.D, S.K isimli kişiyle evlenerek Belçika’ya yerleşti. Bu evlilik de 12 Şubat 2020 tarihinde son buldu.
Yine dava dosyasında yer alan iddialara göre boşanma sırasında F.D.'nin avukatının vekalet ücretini Hacı Sabancı karşıladı. F. D., mahkemeden bebeğinin daha fazla mağdur edilmemesi bakımından ivedi şekilde yargılama yapılmasını, çocukla davalı baba arasındaki soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespiti, davalının babalığına karar verilmesi ve akabinde nüfus kaydına geçirilmesini talep etmişti.