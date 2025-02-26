Hacı Sabancı'nın babalık davasında karar

Hacı Sabancı, açılan babalık davasında mahkeme karar verdi.

Hacı Sabancı ile 2010 yılında bir sosyal medya platformundan tanıştığını ve bir erkek çocuğu olduğunu iddia eden F.D, Sabancı'ya babalık davası açmıştı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA incelemesi, iddiayı doğruladı. Mahkeme, DNA testi sonucunda çocuğun Sabancı’nın oğlu olduğunu kesinleştirdi ve davayı kabul etti.

DNA TESTİ BABALIĞI YÜZDE 99.99 DOĞRULADI

Babalık davası kapsamında yapılan DNA testi, çocuğun Hacı Sabancı’nın oğlu olduğunu yüzde 99.99 oranında doğruladı. 25 Şubat’ta İstanbul 16. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada, F.D. DNA raporunu sunarak davanın kabulünü talep etti.

DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Oda TV'nin haberine göre, Hacı Sabancı’nın avukatı DNA raporunun güvenilir olmadığını öne sürerek, "Rapor denetime elverişli olmamakla birlikte sonuca nasıl varıldığı belli değildir. Rapordaki yüzde 99,9 eşleşme oranı yeterli değildir" sözleriyle davanın reddini talep etti.

MAHKEMEDEN KARAR

İstanbul 16. Aile Mahkemesi, tarafların savunmalarını dinledikten sonra babalık davasının kabulüne karar verdi. Mahkeme, Hacı Sabancı’nın küçük Uzay’ın babası olduğunu resmi olarak tescilledi.

Ömer ve Arzu Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı, 10 Ekim 2021’de yılında Nazlı Sabancı ile evlenmişti. Bu evliliğinden Arzu Alara isminde bir kızı olmuştu.