"Hacıbektaş Huzurevi yerinde kalsın" mücadelesi devam ediyor

Nevşehir - Hacıbektaş ilçesindeki huzurevinin kapatılarak sakinlerinin Nevşehir’e taşınması planına karşı ilçe sakinleri tarafından başlatılan mücadele devam ediyor.

Son olarak, huzurevi personeline yarın sabah 07.30’dan itibaren tahliyenin başlayacağına dair yazı gönderildiği öğrenildi.

İlçe sakinleri karara tepkili.

Geçtiğimiz gün yürüyüş düzenleyerek kararı protesto eden ilçe sakinleri, burada gerçekleştirdikleri basın açıklamasında “Bu karar sadece yaşlılarımızı değil, tüm Hacıbektaş’ı incitmiştir. Çünkü bu girişim sadece bir kurumun kapanması değildir, çocukluğumuzu omuzlarında taşıyan, anılarımızı var eden, bu toprakların gerçek sahipleri olan yaşlılarımızın kalbinin kırılmasıdır” ifadelerini kullanmıştı.

"YAŞLILARIMIZI KÖKLERİNDEN KOPARMAYA ÇALIŞIYORLAR"

İlçenin geçmişine ve tarihsel hafızasına da vurgu yapan halk, “Bu sadece bir kurumun kapanması değil, Hacıbektaş’ın bir kez daha yok sayılmasıdır” demişti.

“Büyüklerimizin huzuruyla oynamayın” sloganıyla yürüyen ilçe sakinleri, “1954’te bizleri Kırşehir’den kopardılar, ama ruhumuzu koparamadılar. Bugün de yaşlılarımızı köklerinden koparmaya çalışıyorlar. Oysa bu toprakların bereketi onların ellerinde, duası dillerinde, ışığı gözlerindedir” diyerek karara tepkilerini yinelemişti.

Bugün personele gönderilen tahliye talimatını öğrenen Hacıbektaş halkı, huzurevi önünde toplanarak kararın geri çekilmesi için kamuoyu oluşturulması çağrısında bulundu. Akşam saatlerine kadar huzurevinin önünden ayrılmayan halk, tahliye kararına karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.