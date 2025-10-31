Hacıbektaş’ta huzurevi mücadelesi: “Amaç tadilat değil, asimilasyon” iddiası

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesindeki huzurevinin kapatılarak sakinlerinin Nevşehir’e taşınması planı tepkilere yol açtı. İlçe halkı, kararın geri çekilmesi için günlerdir huzurevi önünde nöbet tutarken, Hacıbektaş Halk Platformu Sözcüsü Şinasi Topçu, yaşanan sürecin “sadece bir idari karar değil, Bektaşi kültürünün asimilasyonuna yönelik bir girişim” olduğunu savundu.

“TADİLAT GEREKÇESİ İNANDIRICI DEĞİL”

Hacıbektaş Huzurevi’nin, “tadilat” gerekçesiyle boşaltılmak istendiğini belirten Topçu, resmi yazışmalarda bu yönde bir belge bulunmadığını ifade etti:

“Bu bina tamamen Hacı Bektaş’a gönül vermiş insanların bağışlarıyla yapıldı. Tadilat bahanesiyle kapatılıyor ama ortada somut bir rapor yok. Bakanlığa gönderilen raporda ‘bina kullanılamaz’ denmiş. Bu belgeyi talep etmemize rağmen verilmedi; biz kendi yollarımızla ulaştık.”

Topçu, huzurevinin kapatılmasının ardından binanın başka amaçlarla kullanılabileceği yönünde endişeleri bulunduğunu söyledi.

HALKIN TEPKİSİ BÜYÜYOR

İlçe sakinleri, karara karşı “Hacıbektaş Huzurevi yerinde kalsın” sloganıyla yürüyüş düzenleyerek basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Bu karar sadece yaşlılarımızı değil, tüm Hacıbektaş’ı incitmiştir. Çünkü bu girişim sadece bir kurumun kapanması değildir; çocukluğumuzu omuzlarında taşıyan, anılarımızı var eden, bu toprakların gerçek sahipleri olan yaşlılarımızın kalbinin kırılmasıdır” ifadeleri kullanıldı.

“Büyüklerimizin huzuruyla oynamayın” pankartlarıyla yürüyen halk, “1954’te bizi Kırşehir’den kopardılar ama ruhumuzu koparamadılar. Bugün de yaşlılarımızı köklerinden koparmaya çalışıyorlar” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“KÜLTÜREL VE İDARİ TASFİYE ZİNCİRİ”

Hacıbektaş Halk Platformu Sözcüsü Topçu, huzurevi kararının son dönemde ilçedeki bazı kamu kurumlarının taşınmasıyla bağlantılı olduğunu savundu:

“Maliyenin bir kısmı taşındı, askerlik şubesi kaldırıldı. Adliyenin taşınması için girişimlerde bulunuldu, o dönem Belediye Başkanı Ali Rıza Salman Pakoğlu’nun çabalarıyla durduruldu. Bunların hepsi Hacı Bektaş’ın yetkisini zayıflatmaya dönük adımlar.”

Topçu ayrıca, devlet destekli bazı derneklerin Bektaşi kültürünün “yozlaştırılması” için kullanıldığını iddia ederek Horasan Erenleri Derneği’ni örnek gösterdi.

“HALK PLATFORMU DERNEĞE DÖNÜŞÜYOR”

Hacıbektaş Halk Platformu’nun önümüzdeki günlerde dernekleşeceğini açıklayan Topçu, “Hacı Bektaş üzerindeki tüm olumsuz girişimlere karşı halkla birlikte mücadele edeceğiz. Bu süreci sadece bir huzurevi meselesi değil, kültürel varoluşun savunusu olarak görüyoruz” dedi.

TAHLİYE KARARI İÇİN SABAH SAATİNE RANDEVU

Son olarak, huzurevi personeline bu sabah 07.30’dan itibaren tahliyenin başlayacağına dair yazı gönderildiği öğrenildi. Halk, kararın geri çekilmesi için huzurevi önünde nöbetini sürdürürken, “tadilat” gerekçesiyle yapılan kapatmanın kalıcı bir dönüşüme dönüşmesinden endişe ediyor.