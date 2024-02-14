Hacılar Erciyesspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Hacılar Erciyesspor, kadrosunu güçlendirmek için önemli adımlar atıyor.

Kadrosunu daha da güçlendirmek amacıyla önemli transferlere imza atan Hacılar Erciyesspor, son olarak daha önce Anadolu Yıldızları, Kayseri Gençlerbirliği ve Argıncıkspor’da oynayan Berat Aydemir’i, Anadolu Yıldızları ve Argıncıkspor’dan Karahan Hamurcu’yu, Kayserispor altyapısında 7 sezon geçirdikten sonra Trend Gayrimenkulspor ve Mucurspor’da oynayan Buğra Kara’yı ve son olarak Kayserispor’un alt yaş kategorilerinde oynayıp son olarak U19 Süper Ligi’nde 28 maçta forma giyerek profesyonel sözleşme imzalayan Tolun Orhun Akkaya ile anlaşma sağladı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, taraftarın desteğiyle sahalarda başarıyla yol alacaklarına inandığını belirterek, "Biz öncelikle büyük ve iyi bir aileyiz, akabinde de iyi bir takımız. İyi bir yönetim ekibimiz var. İyi birer alt takımlarımız var. Birbirimize olan desteğimiz çok önemli. Siz iyi olunca biz iyi oluyoruz. Biz iyi olunca da siz iyi oluyorsunuz. Çünkü biz biriz ve büyük bir aileyiz. Yeni transferlerimiz ve takımımıza başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Özdoğan, taraftara seslenerek, 18 Şubat Pazar günü saat 13:00’de Fevzi Mercan Stadyumu’nda Develispor ile yapılacak maça davet etti.

Yeni futbolcular ise Hacılar Erciyesspor’a transfer olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “Sahada alınlarının teri ile mücadele edeceklerini ve takımın başarısı için elllerinden gelen gayreti göstereceklerini söylediler.