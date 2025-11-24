Hacıosmanoğlu bahis soruşturmasıyla ilgili bilgilerin nereden alındığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemdeki konulara ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Hacıosmanoğlu aktif olarak yürütülen bahis soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir bilen de konuşuyor, bilmeyen de. Önemli olan kimin bu harekâta katkı sunduğu. Biz bu yola girerken bundan zarar görecek kulüplerimiz ve spor camiasının içinden birçok insanın olacağını bilerek girdik. Hedefimiz gelecek nesile temiz Türk futbolu bırakmak.

"BİLEN DE KONUŞUYOR BİLMEYEN DE"

Yetkili ve yetkisiz, bilgili ve bilgisiz insanların konuşmalarını dinliyoruz. Bazen de üzülüyoruz. Bu veriler nasıl ele alınıyor, nereden geliyor, gelişinde manipülasyon var mı, olduğu söyleniyor. Yetkili ağızlar söylüyor. Bilgi sahibi olmaması bana çok doğru gelmiyor, bunlar bilgili insanlar. Biz bu operasyona başlarken dört arkadaşımızı görevlendirdik ve hiçbir şekilde dışarıya bilgi sızdırmadık.

Bu bilgileri resmi olarak Spor Bakanlığımıza müracaat ediyoruz, Spor Toto teşkilatı üzerinden bakanlık bize gönderiyor. Adı geçen şirketler, Spor Toto Teşkilatı'na lisans olarak bağlı. Şirketler, Spor Toto'ya veriyor, oradan bakanlık üzerinden bize geliyor. Lisans olarak bağlı olduğunuz kuruma manipüle ederek mi bilgi veriyorsunuz, böyle bir şey olabilir mi. Lisansınızı iptal ederler. Bakanlık bize manipüle ederek mi gönderiyor, hayır. Çözümleri biz yapıyoruz. Sürece, bu tür konuşmaların katkısı yok.

Benim arkadaşlarım da Hukuk Kurulu ile birlikte ne yapıyor, PFDK'ye sevk ediyor, ilk yargı oranına. Bu suçları işlemediğinizi kanıtlarsanız, itiraz edersiniz, ceza almazsınız. Ceza alırsanız futbolun Yargıtay'ı var, Tahkim Kurulu, oraya müracaat edersiniz. Mağdur edildiği düşünülen insanlar var, çok konuşuyorlar. Kimseyi mağdur etme düşüncesinde değiliz. Futbol ailesinin tümünün şeref ve haysiyetinden sorumluyuz. Kim suçsuzsa suçsuzluğunu ispat eder."

"1-2 SENE SIKINTI ÇEKECEĞİZ"

Temizliğin sadece hakemlerle olmayacağını vurgulayan TFF Başkanı, "Acaba burdan bir çıkar devşirebilir miyiz mantığını bir kenara bırakmak lazım. Belki 1-2 sene bunun sıkıntısını çekeriz ama yarınlar Türk futbolu için daha iyi olacaktır. Dört büyüklere bir kez daha çağrıda bulunuyorum, kurumsal talepleri bir kenara bırakıp, bu hareket herkesin destek olmasını talep ediyorum. Onlara yakışan kendi iradeleriyle kendi temizliğini yapmasıdır." diye konuştu.

"BAŞSAVCILIĞA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Savcılığın soruşturmasıyla ilgili de konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu şu sözlerle konuşmasını noktaladı: "Başsavcılığa da teşekkür ediyorum. Onlarda titizlikle çalışıyorlar. Biz sportif olarak değerlendirip gerekli cezaları veriyoruz, onlar da idari olarak gerekli cezalandırmaları yapıyorlar. Kulüp başkanları bu uyarımı dikkate alip gerekenleri yaparsa iyi olur, yarın olumsuz bir durumla karşılaşırlarsa üzülmesinler."

NECİP-ERSİN SORUSUNA CEVAP

Bir basın mensubunun "Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun sonradan kendilerini akladığı bir süreç yaşandı. Bundan sonraki süreçte futbolcuların kendilerine daha önce ihtar gönderilip haklarını savunması talep edilecek mi?" şeklindeki sorusuna Hacıosmanoğlu şu ifadelerle cevap verdi:

"Aklandı derken neyi kastettiğinizi anlamadım. Bize aklandı diye gelen bir şey yok. Sevkleri yapmazsanız suçlu duruma düşersiniz. Sevki yapılmayan 47 oyuncu var. Birer kupon oynayanları bir kenara ayırdık, onların araştırması devam ediyor. Bir kupon üzerinde oynayanları hukuk kurulu sevk etti. Bahsettiğiniz arkadaşlar da bir kuponun üstünde oynadıkları için oraya sevk edildiler. Tedbir kararı kalktı ama bu iş henüz sonuçlanmadı. Sonucu yargı sürecinde belli olacak. Yargının ilk ayağı PFDK. Oynamadığınıza dair bilgileri oraya ibraz ederseniz o zaman suçsuz olduğunuz ortaya çıkar. Süreç devam ediyor."