Hacıosmanoğlu’ndan liglerin durumuyla ilgili açıklama: Devam etmeyebilir

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada liglerin geleceğine dair önemli ifadeleri kullandı. Yürütülen bahis soruşturmasının yöneticilere, teknik direktörlere ve menajerlere uzanacağını açıklayan Hacıosmanoğlu önemli açıklamalar yaptı.

“Kulüplerle temas halindeyiz. Hukuk birimimiz dosyaları inceliyor. Liglerin devam edebilmesi için bir formül arıyoruz” diyen İbrahim Hacıosmanoğlu, soruşturmanın kapsamının büyüklüğüne dikkat çekti.

Ancak işin boyutu yalnızca futbolcularla sınırlı değil. TFF Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi, “müsabaka sonucunu veya sürecini hukuka ya da spor ahlakına aykırı biçimde etkileme” fiilini doğrudan küme düşme cezasıyla ilişkilendiriyor.

Bu maddeye göre, eğer yargılama sonunda kulüp başkanları ya da yöneticilerin bahis veya teşvik primi bağlantısı saptanırsa, kulüpler bir alt lige düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

OPERASYONDA SON DURUM

TFF’nin yürüttüğü operasyonla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması farklı düzlemde devam ediyor. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da dahil olmak üzere dün sekiz kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı ve gazeteci Umut Eken de bulunuyor. 11 şüpheli hakem ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Özkaya ve hakemler “müsabaka sonucunu” etkileme, Eken ise “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla tutuklandı. Tutuklanan hakemler Erkan Arslan, Yakup Yapıcı ve Nevzat Okat’ın yasal ve yasa dışı sitelerde yüzlerce işlem yaptığı, bazı hakemlerin cep telefonlarında yasadışı bahis şifrelerinin bulunduğu belirlendi.