Hacker Grubu "Hanzala", Sumud Filosu'na saldıran 69 İsrail askerinin bilgilerini sızdırdı

Batılı güvenlik kaynaklarI tarafından İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen Filistin yanlısı "Hanzala (Handala)" adlı hacker grubu, Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunan 69 İsrail askerinin kişisel bilgilerini yayımladı.

"Hanzala", X sosyal medya platformundaki hesabından, "Şayetet 13 Deniz Komando Birliği"ne mensup 69 İsrail askerinin kişisel bilgilerini paylaştı.

İsrail kurumları ve askeri personeline yönelik siber saldırılarla sık sık gündeme gelen hacker grubundan yapılan açıklamada, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail ordusu "denizde bozgunculuk çıkaranlar" ifadeleriyle nitelendirildi.

Hanzala, kimlik bilgilerini paylaştığı İsrail donanması mensubu askerlerin her biri için 100 bin dolar ödül koyduğunu ifade etti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Tel Aviv hükümetine seslenen hacker grubu, her bir kabine üyesinin sanal ve fiziki takip altında olduğunu öne sürdü.

TEL AVİV'DEN AÇIKLAMA YOK

İsrail askerlerine ait olduğu belirtilen ve kamuoyuyla paylaşılan bilgilerin doğru olup olmadığına ilişkin Tel Aviv yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.

Hanzala 9 Nisan'da eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin elektronik cihazlarına sızarak ele geçirdiği gizli fotoğraf ve videolarını yayımlamıştı.

Grup daha önce de eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, eski Adalet Bakanı Ayelet Shaked ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Başdanışmanı Tzachi Braverman'ın telefonlarını 'hack'lediğini duyurmuştu.