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Hacklenen Juventus hesabından Arda Güler paylaşımı

İtalyan futbol devi Juventus'un 3.5 milyon takipçili İngilizce X hesabı hacklendi. Hacklenen hesaptan yapılan paylaşımda Arda Güler'in Juventus'a transfer olduğu yazıldı. Juventus ise hesabın ele geçirildiğini ve sorunu çözmeye çalıştıklarını açıkladı.

Spor
  • 21.10.2024 16:07
  • Giriş: 21.10.2024 16:07
  • Güncelleme: 21.10.2024 16:18
Kaynak: Haber Merkezi
Hacklenen Juventus hesabından Arda Güler paylaşımı

İtalyan devi Juventus kulübünün İngilizce X hesabı hacklendi.

3.4 milyon takipçili İngilizce hesaptan yapılan paylaşımda, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in Juventus'a transfer olduğu yazıldı.

Aynı hesap daha sonra bu paylaşımı alıntılayarak Türkçe şaka yaptıklarını ifade etti.

"HESABIMIZ ELE GEÇİRİLDİ"

Atılan tweet'ler üzerine Juventus'un resmî hesabından açıklama yapıldı.

İtalyan devinin İtalyanca ve İngilizce yaptığı paylaşımda "Juventus İngilizce hesabımız ele geçirilmiştir. Lütfen bu hesapta yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın. Konu üzerinde çalışıyoruz" denildi.

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