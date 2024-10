Hacklenen Juventus hesabından Arda Güler paylaşımı

İtalyan devi Juventus kulübünün İngilizce X hesabı hacklendi.

3.4 milyon takipçili İngilizce hesaptan yapılan paylaşımda, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in Juventus'a transfer olduğu yazıldı.

Aynı hesap daha sonra bu paylaşımı alıntılayarak Türkçe şaka yaptıklarını ifade etti.

Atılan tweet'ler üzerine Juventus'un resmî hesabından açıklama yapıldı.

İtalyan devinin İtalyanca ve İngilizce yaptığı paylaşımda "Juventus İngilizce hesabımız ele geçirilmiştir. Lütfen bu hesapta yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın. Konu üzerinde çalışıyoruz" denildi.

Il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema.



Our Juventus English account has been compromised. Please ignore the false information being published on this…