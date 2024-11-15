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Hacze giden avukata bıçaklı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı

Urfa'nın Suruç ilçesinde haciz işlemleri için bir iş yerine giden iki avukattan biri 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sağlık durumu iyi olan avukat M.T, darp raporu alarak söz konusu kişilerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 15.11.2024 08:32
  • Giriş: 15.11.2024 08:32
  • Güncelleme: 15.11.2024 08:35
Kaynak: AA
Hacze giden avukata bıçaklı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı

Urfa'nın Suruç ilçesinde bir avukat, bıçaklı saldırıya uğradı.

Avukatlar M.T. ile M.K., ilçede haciz işlemleri için borçlu kişilerin iş yerine gitti. Bir süre borçlularla tartışan avukatlardan M.T, borçlu 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu 3 yerinden bıçaklanan avukat, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan avukat M.T, darp raporu alarak söz konusu kişilerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Barosundan yapılan tepki açıklamasında ise saldırıya uğrayan avukata sahip çıkılarak, adli sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

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