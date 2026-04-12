“Hadi gidelim!”: Yuri Gagarin, 65 yıl önce bugün uzay çağını başlattı

12 Nisan 1961 sabahı, Sovyet Hava Kuvvetleri’nin 27 yaşındaki pilotu Yuri Gagarin, bir anda yalnızca bir ülkenin değil, bütün dünyanın takvimini değiştirdi. İnsan ilk kez Dünya yörüngesine çıktı ve tek bir yörünge turu atarak gezegenimize geri döndü. Bu eşsiz başarının üzerinden tam 65 yıl geçti. Bugün bizler, NASA'nın yürüttüğü Orion kapsülü projeleri ve güncel Ay'a gidiş tartışmalarıyla insanlığın yörünge ötesine uzanacağı yepyeni bir eşikte bulunuyoruz.

İnsanlığın tekrar Ay'a gitmeyi konuştuğu bu günlerde, uzay çağının kapısını aralayan bir insanın "Поехали!" (Poyekhali!) "Hadi gidelim" diyerek bilinmeze doğru kendini itişindeki o yalın heyecan hâlâ ilk günkü kadar tazedir.

SIRADAN BİR HAYATTAN UZAY ÇAĞININ ZİRVESİNE

Gagarin’i uzaya çıkan “ilk insan” yapan süreç, aslında oldukça sert bir eleme ve eğitim sisteminin ürünüydü. "Kolhoz işçisi bir babanın oğlu" olarak bilinen Gagarin; önce meslek okulunda dökümcülük öğrenmiş, daha sonra bir uçuş kulübüne giderek havacılığa adım atmıştır. 1957'de askeri pilot olarak mezun olan ve 1960'ta Komünist Parti üyesi olan Gagarin, seçilen yüzlerce pilot arasından tıbbi, psikolojik ve dayanıklılık testleriyle sıyrılarak elit "Vanguard Six" (Öncü Altılı) grubuna girmeyi başardı. Ancak dönemin Soğuk Savaş politikaları gereği Sovyetler, kozmonot isimlerini uzay aracı güvenli bir biçimde yörüngeye ulaşana kadar büyük bir devlet sırrı olarak saklamıştır.

VOSTOK 1 VE 108 DAKİKALIK DEVRİM

Fırlatma günü sabahı 05:30'da uyandırılan Gagarin, kahvaltısını yapıp uzay giysilerini giydikten sonra Sovyetlerin o dönem "gizli lokasyon" olarak andığı Baikonur fırlatma rampasına götürüldü. Fırlatmaya yarım saat kala nabzının 64 ölçülmesi, onun devasa strese rağmen ne kadar sakin olduğunu gösteriyordu. 06:07 UTC'de fırlatma gerçekleştiğinde, Gagarin o tarihi “Поехали!” (Hadi gidelim) repliğini kayıtlara geçirdi. Vostok 1 aracı, yönlendirme (steering) kabiliyeti bulunmayan, tam otomatik bir uçuş ve iniş mimarisi üzerine kurulu küresel bir kapsüldü. Görev boyunca iki yönlü radyo haberleşmesi kuruldu, kozmonotun durumu telemetri ve televizyon sistemleriyle Dünya'dan anbean izlendi.

"BEN DOSTUM YOLDAŞLAR"

Yaklaşık 108 dakika süren uçuşun bitiminde Gagarin, bugün teyit edilen verilere göre yeryüzüne 7 kilometre kala fırlatma koltuğuyla kapsülünden ayrılmış ve 08:05 UTC civarında paraşütle iniş yapmıştır.

Ünlü uçuşunu sonlandırdıktan sonra Volga yakınlarına iniş yapan Gagarin yer yüzüne 7 km kala paraşütünü açmış ve Sartov'daki Engels kasabasına varmıştı.

Gagarin'in iniş yaptığı yerde kendisini şaşkın bir şekilde izleyen Kolhoz emekçilerine ilk sözü "Ben dostum yoldaşlar"dı. Gagarin, sırtında turuncu uzay elbisesi ve paraşütüyle Kolhoz'daki çiftçi kadın "Korkmayın ben de sizin gibi Sovyet'im. Moskova'yı aramak için telefona ihtiyacım var" dedi.

Kendisine "Uzaydan mı geldin?" diye soran bir çiftçiye ise "Evet, aslında tam olarak öyle" diye cevap vermişti.

AĞIR BİR MİRAS VE YARIM KALAN HİKAYE

Gagarin ve Fidel

Gagarin için uzaydan dönüş, yeryüzünde çok daha uzun bir mesainin başlangıcı oldu. Sovyetlerin milli kahramanı oldu ve bir gecede tüm dünyanın kahramanına dönüştü.

Uçuştan sonraki ilk yılda Çekoslovakya'dan Brezilya'ya kadar sayısız ülkeyi ziyaret etti. Hayatını tek bir ana indirgemeyi reddeden Gagarin, yeniden uçmak arzusuyla Kozmonot Eğitim Merkezi'ne dönüp 1963'te eğitimden sorumlu başkan yardımcılığına getirildi. Ancak tüm dünyanın uzaya açılan yollarını ilk olarak katetmiş bu değerin tekrar uçurulması üst düzey izinlere bağlanmış ve uçuşları kısıtlanmıştı. Sovyetler milli kahramanlarını riskli bir görevde kullanmak istemiyordu.

GAGARİN'İN ÖLÜMÜ

Gagarin'in uçuş tutkusu ne yazık ki trajik bir kazayla son buldu. 27 Mart 1968'de eğitmeniyle birlikte gerçekleştirdiği bir MiG uçuşunda hayatını kaybetti. Yıllar sonra açıklanan resmî özetlerde kazanın "bir meteoroloji balonundan kaçınmak için yapılan sert manevra" kaynaklı olduğu belirtilse de; deklasifiye raporların bütünüyle erişime açılmaması komplo teorilerini hep canlı tutmuştur. Kozmonot Alexei Leonov'un savunduğu "yakın geçen bir Su-15 uçağının yarattığı türbülans" ihtimali, bu eksik dosyayı tamamlamaya çalışan en güçlü alternatif tezlerden biridir.

BUGÜNDEN YARINA BİR KÖPRÜ

Bugün geldiğimiz noktada Gagarin'in anısı, 12 Nisan "İnsanlı Uzay Uçuşu Günü" ve popüler bilim dünyasındaki "Yuri's Night" etkinlikleriyle uluslararası ölçekte yaşamaya devam ediyor.

Yeniden Ay'ı, Orion kapsülünü ve uzaydaki geleceğimizi tartıştığımız bu çağda, insanlık devasa mühendislik projelerinin içinde kaybolurken yine o 27 yaşındaki adamın sesine dönüyor.

Çünkü bir teknolojik çağ her şeyden önce bir insanın cesaretiyle başlar; gerisi ise o "Hadi gidelim" sesinin açtığı kapıdan geçen bugünün astronot ve mühendislerinin ellerindedir.