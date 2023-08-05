Hadımköy TEM’de zincirleme kaza: 3 yaralı

TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza, 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkisi Ankara istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre aracın aniden durmasıyla arkasından gelen araçlarında duramayarak çarpışması sonucu zincirleme kaza yaşandı.

Toplam 4 aracın karıştığı kazada araçlarda bulunan 3 sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaşanılan olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Araç içerisinde sıkışan bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin müdahale ile kurtarılırken, 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırırken, kazaya karışan 3 araç kullanılamaz hale geldi.