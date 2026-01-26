Hadise davayı kazandı, Ahmet Çakar özür diledi

Şarkıcı Hadise, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'a açtığı davayı kazandı. Ahmet Çakar, sosyal medyadan açıklama yayımlayarak Hadise'den özür diledi.

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Hadise’nin davasını kabul ederek, Ahmet Çakar’ı 50 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmetti. Ahmet Çakar’ın bu tazminatı, olayın meydana geldiği 15 Aralık 2024’ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Hadise’ye ödemesine karar verdi.

"SİZDEN VE YAKINLARINIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Çakar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, mahkeme kararının doğru olduğunu ifade etti ve sarf ettiği sözler nedeniyle Hadise’den özür diledi. Çakar'ın paylaşımı kısa sürede yüz binlerce görüntülenme aldı.

Ahmet Çakar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Hadise hanıma sarf ettiğim sözlerden ötürü mahkeme tarafından hatalı bulundum. Yargı kararı doğrudur. Bazen eleştiri maksadını aşıyor. Hadise hanım hakkınızı helal edin. Sizden ve yakınlarınızdan özür diliyorum…"

NE OLMUŞTU?

Hadise, 15 Aralık 2024’te YouTube’da yayımlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” isimli programa konuk oldu. Programda Hadise, eski ilişkilerinden ve ayrılma süreçlerinden bahsetti. Ahmet Çakar da “Çakırkeyf” adlı YouTube programında Hadise’nin bu açıklamaları üzerinden yorumlarda bulundu.

Hadise tarafından açılan davada avukatın verdiği dilekçede, “Rencide edici bu yorumlar, iftiralar ve hakaretler nedeniyle müvekkilin itibarı, onuru ve saygınlığı zedelenmiştir. Bu sebeple 50 bin lira manevi tazminatın faiziyle Ahmet Çakar’dan alınarak tarafımıza ödenmesini talep ederiz” denildi.

Hadise eski bir ilişkisinden bahsederken, "Bir kavga yaşandı ben çıktım evden. Otele gittim peşimden geldi. Olur ya ilişkilerde ayrılma süreci başlamıştır, ayrılamazsın. Ben telefonumu laptop ile şarj ediyordum, o da 'Telefonumu şarj eder misin?' dedi. Birden bilgisayara bağlayınca 'her şeyi senkronize etmek ister misin?' yazısı çıktı ben de evete bastım. Kendisini çekmiş aynada aşırı fazla ayna pozları. Hiç yakışmıyor. Ondan sonra bir video izledim. İyi ki de izledim" ifadelerini kullanmıştı.

Çakar da Hadise'yle ilgili "Hadise terbiyesiz bir kadın. Hadise görgüsüz bir kadınmış. İnsanların özel hayatında bazı alışkanlıkları olabilir ama bunları toplum önünde gündeme getirmek doğru değil" demişti.