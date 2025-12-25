Hadise davayı kazandı: Ahmet Çakar tazminat ödeyecek

Şarkıcı Hadise’nin, kişilik haklarına saldırı iddiasıyla Ahmet Çakar’a açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Çakar’ın 50 bin lira manevi tazminatı faiziyle ödemesine karar verdi.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; şarkıcı Hadise, YouTube üzerinden kendisi hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle spor yorumcusu Ahmet Çakar aleyhine açtığı davayı kazandı.

Hadise’nin 15 Aralık 2024’te konuk olduğu “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında özel hayatına dair yaptığı açıklamaların ardından, Ahmet Çakar’ın kendi YouTube kanalındaki yorumlarının rencide edici ve hakaret içeren nitelikte olduğu iddia edilmişti.

Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu’nun sunduğu dava dilekçesinde, söz konusu ifadelerin müvekkilin itibarını, onurunu ve saygınlığını zedelediği belirtilerek 50 bin lira manevi tazminat talep edildi.

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kabul ederek Ahmet Çakar’ın 50 bin lira manevi tazminatı 15 Aralık 2024’ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Hadise’ye ödemesine hükmetti.