Hadise'den Narin Güran için söylediği tartışma yaratan şarkı hakkında açıklama

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında, Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran için “Sıfır Tolerans” şarkısını seslendiren şarkıcı Hadise, eleştirilere yanıt verdi.

Tartışmalarla ilgili olarak 2. Sayfa programına konuşan Hadise, uzun yıllardır konserlerinde bu şarkının akustik versiyonunu söylediğini belirtti.

"Çok üzüldüm" diyen Hadise, "Anlatmak istediğim şey tamamen içten bir mesajdı. Uzun süredir konserlerimi izleyenler bilir; ‘Sıfır Tolerans’ın akustik versiyonundan önce, Narin’lerimizi unutmamak adına kısa bir konuşma yaparım. Bu şarkıyı seçmemin sebebi katillere, canavarlara sıfır tolerans göstermemiz gerektiğine olan inancımdır" ifadelerini kullandı.

Hadise, şunları söyledi: "Ben neyi, nerede, ne zaman konuşacağımı çok iyi bilen bir kadınım. Yanlış yaptığımı düşünmüyorum ama yine de gelen tepkilere çok üzüldüm. 2025 yılında bu gibi olayların önlenmesi için yeni yasaların çıkmasını temenni ediyorum."