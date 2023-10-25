HADO Milli Takımı, dünya beşincisi oldu

Geçtiğimiz yıl Fransa’da katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya alarak Dünya Kupası’na gitme hakkı kazanan HADO Milli Takımı, Tokyo’da düzenlenen Dünya Kupası’nda beşinci oldu.

Yakar top oyununun artırılmış gerçeklik teknolojisiyle birleşiminden doğan ve bugün 60 ülkede oynanan tekno spor HADO’nun Dünya Kupası heyecanı, bu yıl Japonya’da yaşandı.

2022 yılında Fransa’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya alarak HADO Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanan HADO Milli Takımı, Japonya’nın Tokyo kentinde, 21-22 Ekim’de düzenlenen Dünya Kupası’nda mücadele etti. 4 kıtadan, 11 ülke milli takımının katıldığı 2023 HADO Dünya Kupası’nda milli takım, turnuvadaki grup eleme maçlarında 10 maçtan 7’sini kazanarak grup elemelerini dördüncü, şampiyonayı ise beşinci olarak tamamladı.





