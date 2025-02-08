Hadrianopolis Ören Yeri’nde bin 500 yıllık bronz filtre ortaya çıkarıldı

Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti’nde sürdürülen kazılarda, içeceklerin posasını ayırmak için kullanılan bin 500 yıllık bronz filtre ortaya çıkarıldı.

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianopolis Antik Kenti’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde yürütülen kazılarda yeni buluntular tarihe ışık tutmaya devam ediyor.

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş’ın başkanlığında SDJ-3 olarak adlandırılan bölgede yapılan çalışmalarda içeceklerin posalarını ayırmak için kullanılan bronz filtre bulundu. Antik kentte üretilen içeceklerin bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen bu filtreyle posalarından ayrılarak tüketildiği düşünülüyor.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, Hadrianopolis Antik Kenti’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Bu çalışmalar esnasında önemli buluntulara ulaştık" diyen Çeklikbaş, "Bu buluntulardan bir tanesi de filtre olarak kullanılan bronz bir obje. Antik dönemde insanların içeceklerini içerken posasından içeceği ayırmak için kullandıkları bir obje bu filtre. Pipetlerin ucuna takıyorlar. Bu pipet yaklaşık bir metre uzunluğunda oluyor. Ortaya koydukları bir kabın içerisinden de insanlar hem sohbetlerini yapıyorlar hem de içeceklerini içiyorlar" ifadelerini kullandı.

Bu filtrenin defalarca kullanıldığını söyleyebiliriz"

Objenin çok önemli olduğunu anlatan Çelikbaş, "Çünkü tek kullanımlık değil. Üzerinde taşıma halkası var. Bu filtre kullanıldıktan sonra pipetten sökülüyor ve daha sonra kullanılmak üzere tekrar sahibi tarafından koruma altına alınıyor. Defalarca kullanıldığını da söyleyebiliriz. Milattan sonra 5. yüzyıla ait. Ele geçtiği stratigrafi ışığında tahlillendiriyoruz" diye konuştu.

Antik dönemde insanların içeceklerini keyif alarak içtiklerini gösteren güzel bir obje"

M.S. 5. yüzyılda Hadrianopolis’te tarımsal faaliyetler yoğun bir şekilde gerçekleştirildiğini dile getiren Çelikbaş, "Yine burada bazı özel meyvelerin de üretildiğini yine biliyoruz. Bunlar armut, elma, nar ve üzüm. Yine hububat olarak da arpanın fiğ dediğimiz mürdümük bir hububat. Buğdayın yetiştirildiğini de yine biz yapmış olduğumuz kazılar sonucunda ortaya çıkarmış olduk. Bu elde edilen tarımsal ürünlerden üretilen içeceklerin de Hadrianopolis’te bu obje aracılığıyla içildiğinde bu şekilde tespit etmiş olduk. Yani Hadrianopolis’te aslında tarımsal faaliyetlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini ve bu tarımsal faaliyetlerde elde edilen ürünlerle içecek imal edildiğini bu şekilde söyleyebiliriz. Bu gerçekten antik dönemde insanların aslında içeceklerden nasıl daha keyif alınarak veyahut daha sağlıklı bir şekilde içtiklerini de gösteren güzel bir obje" şeklinde konuştu.

Çelikbaş, antik dönemde kamışlardan yapılan pipetin ucuna takarak kullanılan filtre ile insanların içeceklerini daha sağlıklı bir şekilde tükettiklerini ortaya koyduğunu kaydetti.

Öte yandan, Karadeniz’in Zeugması olarak adlandırılan antik kent geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından resmi olarak ören yeri ilan edildi.