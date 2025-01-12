Hadsiz Diyanet

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 23 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen, “Aileyle İlgili Güncel Meseleler Çalıştayı”nın ayrıntıları belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katıldığı çalıştayın ana başlığının, “Nüfus Artış Hızının Düşüşü, Sebepleri ve Çözüm Önerileri” olduğu öğrenildi.

Çalıştayın ikinci oturumunda sıralanan öneriler, Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik, “Toplumsal yaşama müdahale ediyor” eleştirilerinin haklılığını da biz kez daha gözler önüne serdi.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı’nca organize edilen çalıştayda Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi de yer aldı. Kondi’nin Oturum Başkanı olduğu ikinci oturumundaki öneriler ise “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

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MANEVİ DANIŞMANLAR HERYERDE

Çalıştayda konuşan Kondi, Diyanet'in, aile fertlerine yönelik manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile “Aile içi sorunların çözümüne destek olduğunu” savundu. Diyanet’in manevi rehberlerinin cezaevlerinden hastanelere, çocuk evlerinden kadın konukevlerine kadar her alanda faaliyet yürüttüğünü anlatan Kondi, “Dinimizce hoş görülmemekle birlikte başka bir çözüm yolu kalmadığı durumlarda boşanma kararı alınması durumunda sürecin hukuka ve ahlaka uygun, şiddetten uzak bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor” dedi. Başkanlığın, ‘‘Dinî, Ahlakî ve Psikososyal Boyutlarıyla Boşanma Süreci’’ kitabının hazırlandığını ve basım aşamasında olduğu da belirtildi.

NORMAL DOĞUMA TEŞVİK

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi başkanlığındaki ikinci oturumda yapılan öneriler ise dikkati çekti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “Evliliği teşvik” için çalışacağı bildirilirken “Normal doğuma teşvik” de öneriler arasına yazıldı.

Çalıştayın programındaki önerilerin tamamı, şöyle sıralandı:

• Evliliği ve normal doğumu teşvik etmek.

• Nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik yasal düzenlemeler. Kreş hizmeti, doğum sonrası ücretsiz izin, üç ve sonrası çocuk için vergi indirimi.

• Kurumların yeni nüfus politikasıyla ilgili önerilerinin uygulamaya geçirilmesinde Diyanet’in rolünün artırılması.

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İLK İCRAATI DEĞİL

Diyanet’in bu konulardaki ilk icraatı da değil. Başkanlık daha önce de aile ve kadın odaklı pek çok icraata imza atmıştı. Onlardan bazıları şöyle:

Aile ve rehberlik büroları

Diyanet, ülke genelinde "Aile ve Dini Rehberlik Büroları" aracılığıyla ev içinde sorun yaşayan ailelere dini rehberlik hizmeti veriyor. Bu şekilde boşanmalar engellenmeye çalışılarak kadınlar değil ‘kutsal aile’ güçlendiriliyor.

Evlilik öncesi eğitim programları

Diyanet, evlenecek kişilere yönelik "evlilik öncesi eğitim" adı altında programlar düzenliyor. Bu programlarda İslam’a göre hak ve sorumlulukların anlatılmasının yanı sıra şiddet dahil her şeye ‘sabretmek’ öğütleniyor.

Aile huzuru ve mutluluğu konferansları

‘‘Aile Huzuru ve Mutluluğu’’ temalı konferanslar ve seminerler düzenleniyor. Bu etkinlikler, aile içi huzurun sadece dini değerlerle sağlanabileceği mesajını veriyor.

Evlilik ve boşanma konularında gerici fetvalar

Diyanet, evlilik ve boşanma konularında sürekli gerici fetvalar veriyor. Bu fetvalarla boşanmaları engellemeyi amaçlıyor ve kadınların nafaka hakkını hedef alıyor.