Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hafif ticari araç, alev alev yandı

Ajans Haberleri
  • 12.12.2025 12:55
  • Giriş: 12.12.2025 12:55
  • Güncelleme: 12.12.2025 12:55
Kaynak: DHA
Hafif ticari araç, alev alev yandı

Murat ÖZELCİ/YENİCE(Karabük),(DHA)- KARABÜK’ün Yenice ilçesinde yolda ilerleyen hafif ticari araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinde meydana geldi. R.Ö.'ye ait plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yolda ilerlerken alev aldı. Sürücü, aracından inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol