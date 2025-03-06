Hafif ticari araç cadde ortasında alev alev yandı

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR’da alev alan hafif ticari araç yandı. Çevredekiler, yangının sıçrama ihtimaline karşın yanındaki otomobili iterek bölgeden uzaklaştırdı.

Topçular Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde Gaffar Gölçek'e ait 04 D 5302 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle, öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. Cadde çift taraflı ulaşıma kapatılırken vatandaşlar alevlerin sıçrama ihtimaline karşın park halindeki otomobili itekleyerek yanan araçtan uzaklaştırdı. LPG'li aracın patlama ihtimaline karşı bölgede tedbir alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Iğdır Belediyesi itfaiye görevlileri, yangını söndürdü.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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