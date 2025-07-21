Hafif ticari araç, çitlere, ağaca ve otomobile çarptı; o anlar kamerada
Kaynak: DHA
Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de hafif ticari aracın bir sitenin çitlerine, ağaca ve otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Fatih Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Bulvarı'nda meydana geldi. Naim Süleymanoğlu Caddesi'ne dönmek isteyen M.Z. idaresindeki 22 ADP 004 plakalı hafif ticari araç, döner kavşakta kontrolden çıktı. Savrulan hafif ticari araç, bir sitenin çitlerine, ağaca ve otomobile çarptı. Kaza sitenin güvenlik kamerasına yansırken, inceleme başlatıldı. (DHA)
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