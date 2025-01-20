Hafif ticari araç dere yatağına düştü: 3 yaralı

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde yaklaşık 4 metre yükseklikteki köprüden dere yatağına düşen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Musa Mahallesi Söke Çayı’ndaki köprüde meydana geldi. Hanife U. yönetimindeki 16 CJE 82 plakalı hafif ticari araç, köprü girişinde yoldan çıkarak dere yatağına düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşüp ters dönen aracın sürücüsü Hanife U. ile yanındaki Ramazan U. ve Fatma Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dere yatağına sarkıtılan merdivenle kurtarılan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.