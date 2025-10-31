Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hafif ticari araç, iki motosiklete çarptı; 2'si ağır 6 yaralı

Ajans Haberleri
  • 31.10.2025 15:36
  • Giriş: 31.10.2025 15:36
  • Güncelleme: 31.10.2025 15:36
Kaynak: DHA
Hafif ticari araç, iki motosiklete çarptı; 2'si ağır 6 yaralı

Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)-HATAY'ın Samandağ ilçesinde hafif ticari aracın 2 motosiklete çarptığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde çevre yolu kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, aynı güzergahta 2 motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüleri ile beraberlerindeki 4 kişi yola savruldu. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol