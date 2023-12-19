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Hafif ticari araç ile çarpışan bisikletli yaralandı

Ajans Haberleri
  • 19.12.2023 17:03
  • Giriş: 19.12.2023 17:03
  • Güncelleme: 19.12.2023 17:10
Kaynak: İHA
Hafif ticari araç ile çarpışan bisikletli yaralandı

Düzce’de hafif ticari araç ile çarpışan bisikletli yaralandı.

Kaza, Aziziye Mahallesi Oğuz Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Recep B. idaresindeki 67 ABT 957 plakalı hafif ticari araç, Yaşar D. isimli bisikletliyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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