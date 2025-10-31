Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 ağır yaralı

Salih KESKİN/KIZILTEPE(Mardin),(DHA)-MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada Veysel Türkoğlu (21) hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi kırsal Büyükboğaziye ile Taşlıca mahalleleri arasında meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 34 RR 2913 plakalı hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı. Araç ardından yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Veysel Türkoğlu ile Mustafa K. (17) ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı. Veysel Türkoğlu, burada hayatını kaybetti. Türkoğlu'nun cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Mustafa K.'nin hayati tehlikesi sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI