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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 06.06.2024 10:30
  • Giriş: 06.06.2024 10:30
  • Güncelleme: 06.06.2024 10:30
Kaynak: İHA
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Sedde Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. İdaresindeki 55 AKP 276 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen A.Ü.’nün kullandığı 55 NN 495 plakı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

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