Hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

Akçakoca kara yolunda meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-655 Düzce Akçakoca kara yolu üzeri Şehit Murat Demir Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 81 ACL 141 plakalı hafif ticari araç ile 81 AFB 083 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 25 yaşındaki A.K., ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosikletli ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.