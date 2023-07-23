Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Kurt idaresindeki 02 ACK 948 plakalı otomobil ile Hasan Geklik idaresindeki 02 DB 900 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağında çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Alperen İhsan Kurt yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.