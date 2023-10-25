Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hasan Ali Yücel Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Manavgat Anaokulu istikametinden gelip çevreyolu istikametine gitmekte olan Mustafa Koyak’ın kullandığı 07 ARY 465 plakalı otomobil ile Berat Boğazoğlu’nun kullandığı 07 LL 356 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa Koyak kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.