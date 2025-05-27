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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2'si bebek 6 yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.05.2025 19:29
  • Giriş: 27.05.2025 19:29
  • Güncelleme: 27.05.2025 19:29
Kaynak: DHA
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2'si bebek 6 yaralı

Umutcan ÖREN- Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da kavşakta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si bebek, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda meydana geldi. Kavşakta dönüş yapan 44 AGT 275 plakalı otomobil, 06 CVV 780 plakalı hafif ticari araç çarpıştıktan sonra devrildi. 2 araçta bulunan 2'si bebek toplam 6 kişi yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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