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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 17.12.2024 16:32
  • Giriş: 17.12.2024 16:32
  • Güncelleme: 17.12.2024 16:32
Kaynak: DHA
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Arif B. yönetimindeki 02 DB 956 plakalı hafif ticari araçla, Ayşegül Ü.'nün kullandığı 02 AEL 119 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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