Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada üçü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Efe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Y., idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.B. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar yol ortasında dururken, olayda kamyonet sürücüsü ile her iki araçta bulunan M.Ç.(68), D.Y.(39), R.Y.(15), I.Ç.(11) ve E.Y.(3) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumların iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.