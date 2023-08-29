Hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Selman Çelik idaresindeki 02 HP 052 plakalı hafif ticari araç ile Yusuf Doğan idaresindeki 02 ABD 390 plakalı TIR ile Güneykaş Köyü girişinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü Selman Çelik ile yolcu olarak bulunan Abuzer Tekdemir yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.