Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sinan HARMANCI-Şerife Serap KARA/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada Gülhayat Aydın (52) hayatını kaybetti, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Merzifon ilçesi Merzifon- Gümüşhacıköy kara yolu Sarıköy mevkisinde meydana geldi. İsa K. (55) yönetimindeki 34 HAG 455 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin K. (59) kontrolündeki 05 ABE 980 plakalı arpa yüklü traktör çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çarpışmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araçtaki Gülhayat Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan İsa K. ile yanındaki Birsen K. (52), Uğurcan E. (25) ve Ö.K. (6) sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI