Hafif ticari araç iş makinesine çarptı: 1 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Yüksekova-Esendere yolu üzerindeki Kısıklı köyün mevkiinde meydana geldi. V.K. yönetimindeki Ford Tourneo Courier marka hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak yolda çalışan iş makinesine çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü V.K. yaralanırken araçta ise maddi hasar medyana geldi. Yaralı V.K., ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.