Hafif ticari araç istinat duvarına çarptı: 4 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Hulud Alzemo idaresindeki 27 ARL 475 plakalı Ford marka hafif ticari araç, Edeler mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Kazada araçta bulunan sürücü Hulud Alzemo ile birlikte yolcu olarak bulunan Deyaa Abo Nouri, Mohamad Bassam ve Muhammed Alzemo yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.