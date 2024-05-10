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Hafif ticari araç patpata çarptı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 10.05.2024 12:34
  • Giriş: 10.05.2024 12:34
  • Güncelleme: 10.05.2024 12:35
Kaynak: İHA
Hafif ticari araç patpata çarptı: 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın patpat olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hasan T. idaresindeki 55 AEC 209 plakalı hafif ticari araç, Kemal A. yönetimindeki patpata çarptı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan yolcu Hava T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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