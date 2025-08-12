Hafif ticari araç şarampole yuvarlanarak takla attı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Kuyulu Köyü yakınlarında Gani K., idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada Gani K., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.