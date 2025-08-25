Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı; 1 ölü 2 yaralı

VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Vakfıkebir ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Yüksel Baş (49) hayatını kaybetti, araçtaki 2 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçenin Yalıköy Mahallesi’nde meydana geldi. İki mahalleyi birbirine bağlayan yolda Yüksel Baş’ın kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, sürücü Baş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 2 çocuk ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yüksel Baş’ın cenazesi savcılık incelemesi sonrası Trabzon Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. (DHA)

