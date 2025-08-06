Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2’si ağır, 5 yaralı

Siirt’in Eruh ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2’si ağır, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kekliktepe köyü mevkiinde 06 BOP 181 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumu ağır olduğu öğrenildi.