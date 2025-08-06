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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 06.08.2025 16:45
  • Giriş: 06.08.2025 16:45
  • Güncelleme: 06.08.2025 16:45
Kaynak: İHA
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 5 yaralı

Siirt’in Eruh ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kekliktepe köyü mevkisinde 06 BOP 181 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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