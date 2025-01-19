Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarpıp, takla attığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Develi ilçesi Güneyaşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Can Dikme’nin kontrolünü kaybettiği 38 GD 803 plakalı hafif ticari araç, refüje çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler Dikme’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücünün yanındaki Ali Rıza Öztürk ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dikme’nin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.