Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Adıyaman’da direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 03.08.2024 16:04
  • Giriş: 03.08.2024 16:04
  • Güncelleme: 03.08.2024 16:04
Kaynak: İHA
Hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Ç. idaresindeki 06 DP 0578 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü İbrahim Ç. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BirGün'e Abone Ol